Орещук: «Считаю, что у сборной Польши нет никаких шансов против Франции»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, выступавший в период своей игровой карьеры за польскую «Легию», поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира между Францией и Польшей.

Эксперт считает, что у польской сборной нет ни малейших шансов пройти в четвертьфинал мундиаля, так как Франция, по мнению Орещука, наравне с Бразилией является главным фаворитом турнира.

«Считаю, что у сборной Польши нет никаких шансов пройти в четвертьфинал, даже теоретических», — приводит слова Орещука Metaratings.

Также Орещук выразил надежду на то, что «трёхцветным» удастся вновь выиграть чемпионат мира. Напомним, команда Дидье Дешама является действующим победителем этого турнира. Четыре года назад французы в финальном матче обыграли сборную Хорватии (4:2).

Матч Франция — Польша состоится сегодня, 4 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.