Жиру - второй по возрасту автор гола в плей-офф чемпионата мира

Сборные Франции и Польши встречаются между собой в третьем матче в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Французы, действующие чемпионы мира, выступают в этой игре с позиций явного фаворита, подтвердив это под конец первого тайма - Оливье Жиру выскочил на позицию и поразил ворота Щесны.

Как выяснилось, французский нападающий стал вторым по возрасту автором гола в плей-офф чемпионата мира в 36 лет и 2 месяца. Позже него забивал лишь Роже Милла из Камеруна в 1990 году - также в 1/8 финала, в ворота Колумбии, и дважды в матче! Милле было в тот момент 38 лет и 1 месяц.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Польши в рамках плей-офф финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.