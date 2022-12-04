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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Жиру - второй по возрасту автор гола в плей-офф чемпионата мира

04 Декабря 2022 • 19:26 Комментировать
Франция
2:0
Польша
1 1.30 X 5.10 2 11.50
2-й тайм

Сборные Франции и Польши встречаются между собой в третьем матче в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Французы, действующие чемпионы мира, выступают в этой игре с позиций явного фаворита, подтвердив это под конец первого тайма - Оливье Жиру выскочил на позицию и поразил ворота Щесны.

Как выяснилось, французский нападающий стал вторым по возрасту автором гола в плей-офф чемпионата мира в 36 лет и 2 месяца. Позже него забивал лишь Роже Милла из Камеруна в 1990 году - также в 1/8 финала, в ворота Колумбии, и дважды в матче! Милле было в тот момент 38 лет и 1 месяц. 

Следить за событиями игры между сборными Франции и Польши в рамках плей-офф финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Польши Роже Милла Оливье Жиру
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ФРАНЦИЯ ПОЛЬША
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