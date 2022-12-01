Тренер сборной Польши Михневич: «Сыграли плохо, но цель выполнена»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился мыслями после поражения от сборной Аргентины.

Поляки уступили со счётом 0:2, но финишировали вторыми и вышли в 1/8 финала, где сыграют со сборной Франции.

«Впервые за очень много лет нам удалось преодолеть групповой этап, будет очень интересно попробовать силы в плей-офф чемпионата мира. Я понимаю критику в наш адрес после сегодняшнего матча – мы не только проиграли, но и сыграли не лучшим образом. Но в итоге наша цель выполнена – мы идём дальше», – заявил специалист на пресс-конференции.

Встреча сборной Польши с действующими чемпионами мира состоится 4 декабря.