Семененко: «Болею за Аргентину»

Российский фигурист Евгений Семененко высказался о проходящем в Катаре чемпионате мира.

«Болею за Аргентину. Хочется, чтобы Лионель Месси взял такой крупный турнир, что ему не удалось в 2014 году», - цитирует Семененко Sport24.

Спортсмен считает, что именно во время чемпионата мира, проводившегося восемь лет назад в Бразилии, у звёздного южноамериканского футболиста была самая лучшая возможность для того, чтобы взять трофей.

Сегодня состоится решающий поединок для сборной Аргентины, который определит будет ли главный фаворит всего катарского турнира принимать участие в плей-офф или же вылетит уже из группового этапа.

Для стопроцентной уверенности в дальнейшем участии на турнире аргентинцам необходимо выигрывать команду Польши.