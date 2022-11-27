​Вратарь Аргентины обращался к психологу после поражения от Саудовской Аравии

Сборная Аргентины шокировала своих фанатов, проиграв первый матч на чемпионате мира Саудовской Аравии со счётом 1:2. Голкипер «альбиселесте» Эмилиано Мартинес после той игры обращался к психологу. Об этом он рассказал после победы над Мексикой со счётом 2:0.

«Я много страдал в эти дни. Я общался с психологом, потому что в том матче я пропустил два гола после двух ударов. Позади меня находилось 45 миллионов аргентинцев, и я должен был дать им больше», - высказался Мартинес, чьи слова в социальных сетях приводит журналистка Агустина Хирон.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Аргентины проведёт 30 ноября – против Польши.