Щесны рассказал о споре с Месси перед пенальти

Голкипер сборной Польши Войцех Щесны поведал о моменте с назначением 11-метрового удара во вчерашнем матче группового этапа чемпионата мира с командой Аргентины. Вратарь во время просмотра ВАР заключил пари с нападающим соперников Лионелем Месси.

«О чем общался с Лео? Я поставил 100 евро на то, что судья не назначит пенальти. Выходит, я проиграл пари Месси. Не знаю, можно ли так делать. Может, меня оштрафуют за это. Отдавать деньги ему не буду, он и так очень богатый человек», - передает слова Войцеха Ole.

Месси не реализовал пенальти, но Аргентина все равно одержала победу со счетом 2:0. По итогам группового этапа южноамериканцы и поляки вышли в 1/8 финала.