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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Щесны рассказал о споре с Месси перед пенальти

01 Декабря 2022 • 10:52 Комментировать (4)
Польша
0:2
Аргентина
окончен

Голкипер сборной Польши Войцех Щесны поведал о моменте с назначением 11-метрового удара во вчерашнем матче группового этапа чемпионата мира с командой Аргентины. Вратарь во время просмотра ВАР заключил пари с нападающим соперников Лионелем Месси.

«О чем общался с Лео? Я поставил 100 евро на то, что судья не назначит пенальти. Выходит, я проиграл пари Месси. Не знаю, можно ли так делать. Может, меня оштрафуют за это. Отдавать деньги ему не буду, он и так очень богатый человек», - передает слова Войцеха Ole.

Месси не реализовал пенальти, но Аргентина все равно одержала победу со счетом 2:0. По итогам группового этапа южноамериканцы и поляки вышли в 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Польши Войцех Щесны
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Комментарии (4)
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Dаvid MU
01 Декабря 2022 в 11:12
Воротчик, конечно красавчик, но зачем говорить, что отдашь 100 баксов и отказываться от своих слов)
HG2017
01 Декабря 2022 в 11:54
Он не говорил что отдаст.
Dаvid MU
01 Декабря 2022 в 12:00
хз, у нас разное понимание ситуации, наверное)
HG2017
01 Декабря 2022 в 12:02
Он же говорит "Я поставил 100 евро..", а не "Дам тебе сотку, если назначит"
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