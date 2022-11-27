Ди Мария: «Наша цель – первое место»

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал победу своей команды над сборной Мексики (2:0). Три очка «альбиселесте» завоевали благодаря точным ударам Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.

«Наша цель — финишировать первыми в группе. Мы знаем, что победа над Польшей ставит нас на это место. Мы продолжаем борьбу с такой же радостью, как и всегда», - цитирует игрока пресс-служба сборной Аргентины.

Также Ди Мария назвал команду Мексики сложным соперником. А матч – непростым.

Заключительный матч в группе С аргентинцы проведут против сборной Польши 30 ноября. Параллельно сыграют команды Саудовской Аравии и Мексики.