Как старт чемпионата мира изменил шансы игроков на получение «Золотого мяча»

Чемпионат мира традиционно влияет на шансы игроков на завоевание «Золотого мяча». Победа или просто хорошая игра на мундиале – залог успеха. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кому старт чемпионата мира пошёл на пользу.

Многим казалось, что за следующий «Золотой мяч» между собой будут спорить Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Норвежец пропускает чемпионат мира, в то время как француз в Катаре пока блистает. После потерь ряда опытных игроков именно Мбаппе взял на себя роль лидера сборной Франции, с которой успешно справляется. В матче с австралийцами форвард записал на свой счёт «гол плюс пас», а с датчанами дублем принёс победу 2:1. После двух туров Мбаппе вместе с Валенсией возглавлял список лучших бомбардиров турнира, а с Бруну Фернандешем был лидером по набранным результативным очкам.

Наверное, чуть большего ждали от Винисиуса Жуниора. Он активен, но пока не тянет на роль лидера сборной Бразилии, которая выглядит уверенно. Против Неймара в свою очередь сыграла травма. Однако у обоих представителей «селесао» впереди ещё плей-офф, когда состоятся решающие матчи.

Хотя молодёжь наступает, ветераны не отступают. Лионель Месси в матче с мексиканцами продемонстрировал свои индивидуальные умения, вытащив сложнейший поединок и сохранив Аргентине шансы на продолжение борьбы. Затем форвард «ПСЖ» отметился ещё и голевой передачей. Пока рано говорить о шансах Месси, в конце концов многое зависит от того, как выступят «альбиселесте», а пока команда выглядит блекло. Если же капитан дотащит аргентинцев до решающих стадий, то его шансы будут серьёзными.

Аргентинцы в решающем матче за выход в плей-офф сыграют с поляками. По сути, это будет битва Месси и Левандовски за «Золотой мяч». Форвард «Барселоны» наконец-то забил первый гол на чемпионатах мира и теперь хочет продолжить эту серию. Правда, пока поляки не выглядят командой, которая может далеко зайти на чемпионате мира, а нужно добраться хотя бы до полуфинала.

Пожалуй, стоит последить за Бруну Фернандешем. Конечно, против португальца в борьбе за «Золотой мяч» говорят плохие результаты «Манчестер Юнайтед», но на чемпионате мира португалец пока блещет. В матче с ганцами Фернандеш сделал две голевые передачи, а в поединке с уругвайцами отметился дублем. Причём именно он и заработал пенальти, который реализовал, то есть полностью сделал гол. У Португалии есть шансы добиться большого успеха на чемпионате мира, и в этом случае Фернандеш может стать претендентом на главный индивидуальный трофей. В отличие от соотечественника Роналду, который играет полезно, но пока не демонстрирует индивидуальных качеств, чтобы претендовать на трофей.

В Англии заговорили о шансах Букайо Саки. Однако это выглядит пока слишком большим авансом. Сака здорово сыграл против Ирана, но азиатская команда была абсолютно «мёртвой». В матче же с американцами, когда надо было делать разницу, Сака в общем-то пропал, как и все его партнёры. Если англичане всё же прибавят, то можно будет обсудить кого-то из состава британцев, но пока это слишком рано.

В общем, есть ряд игроков, которые подняли свои шансы на итоговый успех. Однако впереди ещё решающие матчи чемпионата мира, когда надо будет показывать класс, в том числе и индивидуальный.

Роман Андреев