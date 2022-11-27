Месси прокомментировал победу над Мексикой

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Мексики на чемпионате мира в Катаре.

«Это был очень сложный матч, у Мексики отличный тренер, это сильная команда, которая контролирует игру. Играть нормально и контролировать мяч мы начали только во втором тайме. Мы смогли сделать то, что должны были. Не было другого выбора, кроме как победить», - цитирует Месси Ole.

Напомним, вечером 26 ноября сборная Аргентины одержала первую победу в мундиале после сенсационного поражения от сборной Саудовской Аравии. Со счётом 2:0 «альбиселесте» обыграли сборную Мексики. Впереди – решающий матч группы против сборной Польши во главе с Робертом Левандовски. Он состоится 30 ноября.