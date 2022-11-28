Жиру: «Не хотелось бы встретиться с Аргентиной в 1/8 финала»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился мыслями о раскладах в плей-офф чемпионата мира.

Французы досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала после победы над Данией (2:0), однако их соперником по первой стадии плей-офф может стать ещё один претендент на кубок – сборная Аргентины.

«Мы должны быть готовы к противостоянию с кем угодно, если хотим выиграть чемпионат мира, однако было бы лучше избежать встречи с Аргентиной в 1/8 финала», – цитирует Telefoot Оливье Жиру.

Аргентинцы и французы встречались на стадии 1/8 финала на предыдущем чемпионате мира в 2018 году – тогда «трёхцветные» победили со счётом 4:3, а в итоге стали обладателями трофея.