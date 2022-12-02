​Пенальти на Месси был – ФИФА

На днях на чемпионате мира проходил матч между сборными Аргентины и Польши. По ходу первого тайма вратарь Войцех Щесны играл на выходе. Поляк не сыграл рукой в мяч и при этом попал в лицо Лионелю Месси. После сигнала от ВАР и просмотра повтора Данни Маккелли принял решение назначить пенальти.

Решение рефери вызвано споры. Во-первых, мяч уже улетал за лицевую линию поля (хотя в момент контакта ещё был в поле), а во-вторых, произошло всё во вратарской площади.

Тем не менее, в ФИФА признали решение о назначении пенальти правильным. Об этом стало известно Daily Mail.

Напомним, что Лионель Месси пенальти не реализовал – Войцех Щесны совершил сэйв.