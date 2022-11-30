Сборная Аргентины снова забила, Польша пока выходит из группы по жёлтым карточкам

Сборная Аргентины сделала большой шаг к выходу из группы С чемпионата мира. Первый тайм игры с поляками завершился без голов, но после перерыва южноамериканцы начали забивать. В самом дебюте Алексис Макаллистер отправил мяч в сетку, а на 67-й минуте прошла атака по центру с ударом Хулиана Альвареса метров с 12 в правый верхний угол - 2:0.

Аргентина лидирует, а вот за второе место нешуточная борьба. У Польши и Мексики по 4 очка, разница мячей 2-2, личная встреча также ничего не дает, а вот полученные желтые карточки могут принести кому-то успех. В этом плане перевес у Польши - 4 против 6 у соперника.

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