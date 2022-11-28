​Фабрегас вступился на Месси, которому угрожает боксёр

Мексиканский боксёр Сауль Альварес угрожает Лионелю Месси. Он заметил, что на видео из раздевалки сборной Аргентины Месси ногой пнул футболку сборной Мексики.

За своего товарища уже вступился Серхио Агуэро, а теперь это сделал другой экс-футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас.

«Ты не знаешь человека, и даже не понимаешь, как работает раздевалка, и что там происходит после игры. Все футболки, даже те, в которых мы сами играем, оказываются на полу, а потом их стирают», - написал Фабрегас в социальных сетях, обращаясь к боксёру.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Мексику со счётом 2:0.