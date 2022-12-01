Макаллистер: «Сборная Аргентины стала той командой, которой была раньше»

Хавбек сборной Аргентины Алексис Макаллистер высказался о победе над Польшей (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира – 2022. Во вчерашней встрече полузащитник отметился забитым мячом.

«Мы продемонстрировали отличную командную игру. Это вселяет в нас уверенность перед плей-офф. Наша команда движется к своей цели. Мы снова стали той командой, которой были раньше. Аргентина провела отличный поединок», - передает слова Алексиса пресс-служба национальной команды.

Аргентина вышла в плей-офф с первого места. В 1/8 финала чемпионата мира подопечные Лионеля Скалони встретятся с Австралией.