Даса: «Команда, в которой есть Месси, может обыграть абсолютно любого соперника»

Защитник «Динамо» и сборной Израиля Эли Даса рассказал, какую команду поддерживает на чемпионате мира в Катаре.

29-летний футболист признался, что является фанатом Лионеля Месси, поэтому хочет, чтобы сборная Аргентины выиграла мундиаль.

«Аргентине будет трудно — на чемпионате мира очень много сильных сборных. Но команда, в которой есть Месси, может обыграть абсолютно любого соперника», — приводит слова футболиста Sport24.

Даса не смог предположить, как выступила бы на чемпионате мира сборная России, если бы принимала участие в этом турнире. По словам динамовца, он не следил за нашей национальной командой в последние годы и не способен сейчас оценить её силу.

Напомним, свой последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).