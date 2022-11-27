Кин считает, что Месси сумел показать своё величие в игре против Мексики

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира против Мексики (2:0).

Кин считает, что лидер южноамериканской команды сыграл незаурядно, продемонстрировав своё величие.

«Он сделал то, что присуще всем великим игрокам. Речь идёт о моментах, технике и блестящем завершении атак», — цитирует Кина ITV.com.

Эта победа позволила аргентинцам набрать три очка и подняться на вторую строчку группы C. Свой следующий матч команда Месси проведёт 30 ноября против лидера квартета Польши. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.