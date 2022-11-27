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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кин считает, что Месси сумел показать своё величие в игре против Мексики

27 Ноября 2022 • 10:38 Комментировать (6)
Аргентина
2:0
Мексика
окончен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира против Мексики (2:0).

Кин считает, что лидер южноамериканской команды сыграл незаурядно, продемонстрировав своё величие.

«Он сделал то, что присуще всем великим игрокам. Речь идёт о моментах, технике и блестящем завершении атак», — цитирует Кина ITV.com.

Эта победа позволила аргентинцам набрать три очка и подняться на вторую строчку группы C. Свой следующий матч команда Месси проведёт 30 ноября против лидера квартета Польши. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Мексики Рой Кин
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
27 Ноября 2022 в 11:40
Как уже задолбали с этими напыщенными фразами --- величие ...ну где там было величие ?? Мастерство ?? Ну удачно пробил . Сложилось , второй гол намного красивее , только о нем почемуто не говорят. Не было величия , была напряженная игра , сосредоточеннось , с оглядкой назад . Целеустремленность. И блин ..эти золотые бутсы ..ну ЗАЧЕМ ?? Зачем выпячиваться и смешить людей ,ну прям как цыган с золотыми зубами . Куда делись эти парни..нормальные ,которые спали в одной гостиннице , были в одинаковых трусах ниже колена ))) и футбол был как футбол !! А сейчас то повязки лгбт , то часы лгбт , то бутсы со стразамт и чубами гелем натапыршеными . Дрищи.. другой раз как увидишь эти личики , так и футбола не хочется ... И бороду я бы ему сбрил ..ну не похож он на сурового парня..,вот отличный футболист , а эти вот мелочи как то убивают ,убиваю величие которое где то увидел забухавший Кин . Я уважаю Месси .. но есть вот это, чего не должно бы быть ..
White_Shark
27 Ноября 2022 в 11:36
На одном Месси далеко не уедет Аргентина. Я её причислял к фаворитам турнира, но спустя 2 матча я не увидел ни намека на искромётную командную игру.
Cruyff
27 Ноября 2022 в 10:56
сейчас начнётся придуманное величие для 7 ЗМ млять сколько можно им восхищаться он давно уже не тот что был лет 5 назад хватит ему уже лизать господин Кин
Sergey999
27 Ноября 2022 в 11:18
Тут больше половины таких))) вон чувак давидка из мю, у того вообще пукан разорван по полной, в любой новости приплетает португальца)))
Dаvid MU
27 Ноября 2022 в 10:53
Рон тоже показал свое величие, забил Гане с придуманного пенальти)))
Bettega
27 Ноября 2022 в 12:25
причем тут Рон в новости о другом игроке? и пеналь там чистый
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