Левандовски высказался о предстоящей встрече с Месси на чемпионате мира

Нападающий сборной Польши и «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о встрече со сборной Аргентины и Лионелем Месси.

Матч сборных Польши и Аргентины состоится 30 ноября в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира.

«Трудно говорить о встрече с Аргентиной и Лео Месси, потому что сначала нам предстоит сыграть с двумя другими командами, и многое может решиться как раз в этих встречах. Сейчас мы сосредоточены на игре против Мексики.

Самые сильные сборные на данный момент – Аргентина и Бразилия. Среди европейцев я бы отметил Францию и Испанию», – заявил Левандовски на пресс-конференции.