Кассано: «Месси – величайший, его нельзя сравнивать даже с Марадоной»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано считает, что Лионелю Месси нет и не будет равных в мировом футболе.

По словам экс-нападающего сборной Италии, сравнения Месси и Марадоны совершенно некорректны: «Я не знаю, как назвать людей, продолжающих сравнивать Месси и Марадону. Пожалуйста, успокойтесь. Вне зависимости от того, как закончится чемпионат мира, Месси – лучший футболист всех времён. Величайший из всех, кто когда-либо играл в футбол. Он меняет игру на протяжении двадцати лет. Никто и никогда не сможет повторить того, чего достиг Лео», – заявил Кассано, выступая на BoboTV.