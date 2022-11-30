Месси проводит свой 999-й матч во взрослой карьере

Сборная Аргентины встречается со сборной Польши в рамках последнего тура группового раунда финальной части катарского чемпионата мира. Незадолго до перерыва в ворота поляков был назначен пенальти, но голкипер Войцех Щесны отбил удар самого Лионеля Месси.

Как оказалось, Лионель потерпел неудачу не только в своем рекордном, 22-м матче на чемпионатах мира за Аргентину, но также в игре, которая, как оказывается, является для него 999-й во взрослой карьере. Следующий матч станет для него 1000-м в карьере - и пожелаем ему, чтобы он сыграл его на чемпионате мира!

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Польши в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.