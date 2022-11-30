Мостовой – о Месси: «Это гений футбола»

Бывший нападающий национальной команды России Александр Мостовой высказал своё мнение о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси.

Специалист заметил тот факт, что в преддверии очного матча между сборной Польши с Робертом Левандовски в составе и сборной Аргентины с Лионелем Месси абсолютное большинство любителей футбола говорят именно о звёздном южноамериканце.

Эксперт считает, что именно аргентинец сделал результат в победном матче со сборной Мексики (2:0).

«Не удивлюсь, если сделает и с поляками. Это гений футбола, не зря он побил все возможные рекорды», - цитирует Мостового «Матч ТВ».