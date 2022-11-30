Мостовой назвал сенсацией выход сборной Австралии в плей-офф ЧМ-2022

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о выходе сборной Австралии из своей группы на чемпионате мира.

«Выход Австралии из группы ЧМ — сенсация! Этот мундиаль уже приучил нас к сенсациям: была победа сборных Саудовской Аравии и Японии. Но тем интереснее смотреть матчи», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

При этом эксперт уверен, что австралийцы встретятся в 1/8 финала мундиаля со сборной Аргентины, и в этом матче у них не будет никаких шансов на проход в четвертьфинал.

Австралия заняла второе место в группе D и в плей-офф сыграет с командой, которая выиграет квартет C. Игры этого квартета стартуют сегодня, 30 ноября, в 22:00 по мск, параллельно встретятся Саудовская Аравия – Мексика и Польша – Аргентина.