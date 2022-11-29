Мартино: «Нет места для оправданий»

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино высказался в преддверии решающего поединка со сборной Саудовской Аравии.

«Нет места для оправданий. У нас есть конкретный матч, который нам нужно выиграть. Правда в том, что в этой группе нельзя искать оправданий. Единственное, что нам нужно сделать сейчас - дать ответы мексиканскому народу и ни в коем случае не прятаться за оправданиями», - приводит слова Мартино Record.

От результата матча с саудовцами напрямую зависит дальнейшая судьба национальной сборной Мексики на чемпионате мира. Причём ничья команду не устроит, так как в этом случае она не поднимется даже с последнего места.