Бут высказался об игре сборных Бельгии, Бразилии, Франции и Мексики на ЧМ-2022

Двукратный чемпион Германии в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут высказался о некоторых сборных, выступающих на чемпионате мира - 2022 в Катаре.

Специалист признался, что отрицательные эмоции у него производит тот футбол, который демонстрирует национальная команда Бельгии.

В сборной Мексики весьма неплохой коллектив, по мнению спортсмена, даже несмотря на поражение от Аргентины (0:2).

«Бразильцы неплохо выглядят, живые, как и французы», - добавил Бут, его слова приводит «Матч ТВ».

Сборные Франции и Бразилии уже обеспечили себе выход в плей-офф, командам Бельгии и Мексики ещё предстоит побороться за это право.