Григорян заявил, что сборная Франции выглядела убого в матче с Тунисом

Футбольный эксперт Александр Григорян оценил игру сборной Франции в матче 3-го тура чемпионата мира с Тунисом (0:1).

«Безобразно играли французы. Непонятно, что за причина. Видел ли я состав? Да, но уровень соперника позволял и с таким составом играть хотя бы с каким‑то преимуществом», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что французы провели ужасный матч, это невозможно объяснить, тот состав, который у них играл, должен был помочь команде в борьбе за трофей.

Сборная Франции заняла первое место в своей группе и в 1/8 финала попала на Польшу, встреча пройдет 4 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.