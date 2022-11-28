Кьяер – о Тео Эрнандесе: «Не вижу равных ему игроков на его позиции»

Защитник «Милана» и сборной Дании Симон Кьяер очень высоко оценивает уровень своего одноклубника Тео Эрнандеса, выступающего за сборную Франции.

«Я даже не могу представить, каким будет Тео через пять лет. Очень интересно следить за его прогрессом, – отвечает датчанин на вопрос о перспективах левого защитника сборной Франции. – Тео – великолепный футболист. Среди игроков его позиции я не знаю никого, кто мог бы сравниться с ним. У него есть скорость, физическая мощь, он хорош с мячом, многое умеет. Надеюсь, он долго будет выступать за «Милан», хотя, конечно, интерес к нему может быть серьёзным», – сказал в интервью Gazzetta Симон Кьяер.