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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Туниса забила французам и пока выходит в плей-офф

30 Ноября 2022 • 19:19 Комментировать
Тунис
1:0
Франция
окончен

В эти минуты проходят матчи третьего тура в группе D чемпионата мира по футболу. Сборная Франции резервным составом противостоит мотивированной команде Туниса. Африканская команда перехватила мяч в центральном круге, Вахби Хазри по центру прошел к радиусу штрафной и пробил в правый нижний угол, несильно, но очень точно.

На 58-й минуте счет стал 1:0, а сам автор гола тут же ушел на замену.

В турнирной таблице сборная Туниса выходит на второе место и опережает Австралию по дополнительным показателям. Напомним, что в параллельном поединке счет не открыт.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Сборная Франции Сборная Туниса
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