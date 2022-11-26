Кунде прокомментировал победу над Данией

Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал победу своей команды. 26 ноября французы обыграли сборную Дании в группе D (2:1) и стали первой командой катарского мундиаля, вышедшей в плей-офф. Кунде вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч на правом фланге обороны.

«Матч мы провели хороший. Отлично оборонялись, а также атаковали. Пропущенный гол не сломил нас. Мы сохранили спокойствие и снова вышли вперёд. Дания – отличная команда. В следующем матче снова хотим одержать победу», - цитирует Кунде RMC Sport.

В заключительном матче группы D «трёхцветные» сыграют со сборной Туниса. В параллельном матче за вторую путёвку в плей-офф из квартета сразятся команды Австралии и Дании.

Вторая подряд победа в группе позволила действующим чемпионам мира набрать шесть очков и возглавить турнирную таблицу. У команды Австралии - три очка, у датчан - два, у сборной Туниса - одно.