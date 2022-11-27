Ширер: «Я не вижу слабых сторон в игре Мбаппе»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о французском форварде Килиане Мбаппе, который оформил дубль в победной игре 2-го тура группового этапа чемпионата мира против Дании (2:1).

Легендарный футболист считает, что у Мбаппе нет слабых сторон, поэтому его можно назвать настоящей суперзвездой.

«У него есть всё, что вы хотите видеть: первое касание, техника, игра левой ногой и правой ногой, прыжок, умение завершать, умение забивать голы любого типа», — приводит слова Ширера BBC.

Эта победа позволила «трёхцветным» набрать шесть очков и сохранить лидерство в турнирной таблице группы D. Свой следующий матч Франция проведёт 30 ноября против Туниса. Начало — в 18:00 по московскому времени.