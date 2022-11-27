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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ширер: «Я не вижу слабых сторон в игре Мбаппе»

27 Ноября 2022 • 09:43 Комментировать (2)
Франция
2:1
Дания
окончен

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о французском форварде Килиане Мбаппе, который оформил дубль в победной игре 2-го тура группового этапа чемпионата мира против Дании (2:1).

Легендарный футболист считает, что у Мбаппе нет слабых сторон, поэтому его можно назвать настоящей суперзвездой.

«У него есть всё, что вы хотите видеть: первое касание, техника, игра левой ногой и правой ногой, прыжок, умение завершать, умение забивать голы любого типа», — приводит слова Ширера BBC.

Эта победа позволила «трёхцветным» набрать шесть очков и сохранить лидерство в турнирной таблице группы D. Свой следующий матч Франция проведёт 30 ноября против Туниса. Начало — в 18:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Дании Алан Ширер Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Cruyff
27 Ноября 2022 в 10:58
а я вижу он плохо ассистирует партнёрам его место не на краю а в центре
ARTUR
27 Ноября 2022 в 09:56
До супер звезды ему как до Луны , единственный его козырь это скорость , когда то так начинал Роналду , поэтому казалось что он офигительный игрок . Дриблинг у него примитивный ,поэтому когда упадет скорость , а она упадет ,то и он закончится как игрок . Опять вот этот вой и пускание слюней ,он затыркал вчера оба мяча ,не забил , а затыркал.. мастерство тут ни при чем , фарт . Но фарт так же быстро может показать факу .. Он хороший футболист . Не больше . Он лучше чем Роналду или Жиру ,но хуже Бензема ,он хуже даже Неймара , с Зиданом или Месси даже язык не поворачивается сравнить . Очень везучий ,попал в отличную компанию отличных футболистов , и стал чемпионом мира. Фарт .
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