Сборная Франции установила свой антирекорд в первом тайме матча с Тунисом

Уже все гарантировавшая себе сборная Франции встречается в третьем туре группового раунда чемпионата мира с Тунисом, и первый тайм чемпионы мира провели откровенно спустя рукава. За всю первую половину игры команда Дидье Дешама лишь дважды пробили в сторону ворот соперника, при этом ни разу не попав в створ.

Как оказалось, столь слабого показателя у сборной Франции на чемпионатах мира еще не было - во всяком случае, с тех пор, как ведется сбор подобной статистики, то есть с 1966 года.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Туниса в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.