​Манданда установил рекорд в сборной Франции

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Франции играет против Туниса. Главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам, как и можно было ожидать, обратился к серьёзной ротации состава. Так, место в рамке ворот «трёхцветных» занял опытнейший Стив Манданда.

Как сообщает Opta, Манданда стал самым возрастным игроком, когда-либо выступавшим за сборную Франции. Голкипер вышел на матч в возрасте 37 лет и 247 дней.

Следить за развитием событий в матче между сборными Туниса и Франции можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.