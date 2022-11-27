Венгер: «Жиру заслуживает преклонения за свою карьеру»

Арсен Венгер, бывший наставник «Монако» и лондонского «Арсенала», внимательно следит за выступлениями «трёхцветных» на чемпионате мира. Сперва французская команда обыграла Австралию, затем расправилась с Данией.

В обоих матчах отлично выступил Оливье Жиру, который уже забил два гола и дарит возможность другим игрокам импровизировать на поле, что отмечают и другие экс-футболисты. Венгер считает, что Жиру заслуживают поклона на свою карьеру.

- Жиру заслуживает поклона за свою карьеру Ему ничего даром не далось, - цитирует слова Венгера Telefoot.

Свой последний матч в групповом раунде Франция проведет против Туниса.