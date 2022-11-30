​Во Франции канал завершил трансляцию матча против Туниса до отмены гола

В третьем туре группового этапа чемпионата мира встречались сборные Франции и Туниса. Африканская команда отпраздновала победу со счётом 1:0, но не смогла пробиться в плей-офф, поскольку в параллельном матче Австралия обыграла Данию.

В компенсированное время Антуан Гризманн, который вышел на замену по ходу второго тайма, отправил мяч в сетку ворот соперника. Впрочем, гол сборной Франции был отменён после вмешательства ВАР. Произошло это уже после финального свистка, и 1:1 превратились в 0:1 для Франции.

Любопытно, что на французском канале TF1 трансляция завершилась ещё до решения ВАР об отмене гола, то есть зрители до сих пор могут думать, что Франция сыграла вничью. Об этом пишут СМИ.