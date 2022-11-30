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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Во Франции канал завершил трансляцию матча против Туниса до отмены гола

30 Ноября 2022 • 20:47 Комментировать (2)
Тунис
1:0
Франция
окончен

В третьем туре группового этапа чемпионата мира встречались сборные Франции и Туниса. Африканская команда отпраздновала победу со счётом 1:0, но не смогла пробиться в плей-офф, поскольку в параллельном матче Австралия обыграла Данию.

В компенсированное время Антуан Гризманн, который вышел на замену по ходу второго тайма, отправил мяч в сетку ворот соперника. Впрочем, гол сборной Франции был отменён после вмешательства ВАР. Произошло это уже после финального свистка, и 1:1 превратились в 0:1 для Франции.

Любопытно, что на французском канале TF1 трансляция завершилась ещё до решения ВАР об отмене гола, то есть зрители до сих пор могут думать, что Франция сыграла вничью. Об этом пишут СМИ.

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Комментарии (2)
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NOBODY
30 Ноября 2022 в 20:54
это ничего)) в Португалии люди думают, что их сборная состоит полностью из одного Криштиану Роналду ))
HG2017
30 Ноября 2022 в 21:03
это ничего)) в кндр люди уверены, что они выиграли чемпионат 2010 ))
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243 мин
Австралия Австралия
Дания Дания
1
0
6.50 3.70 1.62
Видео
Окончен
Тунис Тунис
Франция Франция
1
0
15.00 5.40 1.27
Видео
18 мин
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Мексика Мексика
0
0
7.00 4.00 1.55
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Польша Польша
Аргентина Аргентина
0
0
5.10 4.10 1.67
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