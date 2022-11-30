Конате: «Франции будет непросто в 1/8 финала и против Аргентины, и против Мексики»

Защитник сборной Франции Ибраима Конате высказался после поражения своей команды от Туниса (0:1).

Несмотря на неудачу в последнем туре, французы сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице, поэтому в 1/8 финала встретятся со второй командой квартета С – Аргентиной, Мексикой, Польшей или Саудовской Аравией.

«Ненавижу проигрывать. В эти выходные нас ждёт важнейший матч, права на ошибку уже не будет. Сегодня нам не стоит искать никаких оправданий – мы просто были слишком расточительный и не показали требуемый уровень. Нужно сконцентрироваться и забыть про эту небольшую неудачу. В 1/8 финала будет непросто, кто бы ни стал нашим соперником», – приводит RMC слова Конате.