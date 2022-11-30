​Гризманн играл в каждом из 70 последних матчей сборной Франции

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Франции играет против Туниса. Антуан Гризманн, который в национальной команде обычно играет в полузащите, не попал в стартовый состав, но вышел на поле по ходу второго тайма. Удивительно, но Гризманн принимал участие в каждом из 70 последних матчей сборной Франции.

В последний раз сборная Франции провела матч без участия Антуана Гризманна пять с половиной лет назад – 13 июня 2017 года. Тогда французы обыграли англичан в товарищеском матче со счётом 3:2. Антуан Гризманн числился в заявке, но все 90 минут просидел на скамейке для запасных.

Следить за матчем Тунис – Франция можно в текстовой трансляции.