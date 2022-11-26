Варан: «Очень рад, что смог выйти на поле»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал победу своей команды над сборной Дании (2:1). В Катаре сегодня французы обыграли датчан и первыми вышли в плей-офф чемпионата мира.

«Очень рад, что смог выйти на поле. Я много для этого работал, и это было непростое время. Играть на чемпионате мира – особенный момент, наслаждаюсь каждой секундой», - цитирует Варана L'Equipe. В разгроме сборной Австралии (4:1) в первом туре Варан участие не принимал.

Ещё защитник похвалил Килиана Мбаппе, который оформил дубль в ворота Дании, но отметил, что победа всегда добывается только коллективными усилиями.

В заключительном туре французы сразятся со сборной Туниса. Параллельно сборные Австралии и Дании будут играть важнейший матч за выход в плей-офф. Выйти из группы D вместе со сборной Франции всё ещё могут и австралийцы, и датчане, и даже команда Туниса.