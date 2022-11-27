Брайтвайт — о Мбаппе: «Невероятный футболист с потрясающим менталитетом»

Нападающий сборной Дании Мартин Брайтвайт высказался об игре форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

Напомним, вчера, 26 ноября, Мбаппе оформил дубль в ворота скандинавской команды в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира (2:1).

Брайтвайт восхитился игрой француза, назвав его одним из лучших игроков в мире. Отметим, что в двух проведённых матчах на мундиале Мбаппе отличился тремя забитыми мячами.

«Невероятный футболист с потрясающим менталитетом. Килиан находится на отличном уровне», — приводит слова Брайтвайта AS.

На данный момент сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, одержав две победы в двух встречах. Датчане с одним баллом расположились на третьей строчке квартета.