В «Реале» прокомментировали информацию о возможном возвращении Бензема в сборную

Пресс-служба мадридского «Реала» прокомментировала информацию о том, что нападающий сборной Франции Карим Бензема ещё может принять участие в чемпионате мира. Напомним, ранее 34-летний форвард покинул расположение национальной команды из-за повреждения.

В «Реале» сообщили, что ничего не знают о возможном возвращении Бензема в Катар.

«У нас нет никакой информации о том, сможет ли Бензема вернуться в расположение сборной Франции на чемпионат мира. Вы должны спросить об этом в Федерации футбола Франции», — цитирует пресс-службу «Спорт-Экспресс».

На данный момент «трёхцветные» возглавляют турнирную таблицу группы D, набрав шесть очков в двух встречах. Свой следующий матч на мундиале действующие чемпионы мира проведут сегодня, 30 ноября, против Туниса. Начало — в 18:00 по московскому времени.