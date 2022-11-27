Лизаразю: «С Жиру можно в разведку идти»

Чемпион мира 1998 года Биксент Лизаразю работает комментатором на чемпионате мира в Катаре, и он, разумеется, болеет за сборную Франции, которая выступает на Мундиале в качестве действующего обладателя трофея. Оливье Жиру настиг по количеству голов за сборную Тьерри Анри и Лизаразю восхищается продуктивностью нападающего «Милана».

- Жиру играет хорошо, в том числе и спиной к воротам. Он очень полезен для команды. Кроме того, с ним не страшно пойти в разведку, это очевидно, - цитирует слова Лизаразю издание Telefoot.

Свой последний матч в групповом раунде Франция проведет против Туниса.