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Чемпионат мира по футболу 2022

Жиру пытался наладить отношения с Мбаппе в расположении сборной Франции

27 Сентября 2022 • 13:35 Комментировать
Тунис
...
Франция
1 14.00 X 5.60 2 1.25
30.11 18:00

форвард «Милана» Оливье Жиру пытался улучшить отношения с партнёром по французской национальной команде Килианом Мбаппе в расположении сборной.

По информации L’Equipe, нападающие вместе обедали, а также нередко друг с другом шутили. Сообщается, что для Жиру было важно вернуть взаимопонимание на поле. Что интересно, и сам Мбаппе в интервью отмечал, что наличие Оливье даёт ему больше выбора в действиях, чем в составе «Пари Сен-Жермен».

Известно, что ссора нападающих французской команды случилась перед стартом Евро-2020.  В футболке «трёхцветных» Жиру и Мбаппе выиграли ЧМ-2018 в России, являясь игроками основного состава.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Оливье Жиру Килиан Мбаппе
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