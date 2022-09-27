Жиру пытался наладить отношения с Мбаппе в расположении сборной Франции

форвард «Милана» Оливье Жиру пытался улучшить отношения с партнёром по французской национальной команде Килианом Мбаппе в расположении сборной.

По информации L’Equipe, нападающие вместе обедали, а также нередко друг с другом шутили. Сообщается, что для Жиру было важно вернуть взаимопонимание на поле. Что интересно, и сам Мбаппе в интервью отмечал, что наличие Оливье даёт ему больше выбора в действиях, чем в составе «Пари Сен-Жермен».

Известно, что ссора нападающих французской команды случилась перед стартом Евро-2020. В футболке «трёхцветных» Жиру и Мбаппе выиграли ЧМ-2018 в России, являясь игроками основного состава.

