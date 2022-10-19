Меньян рискует пропустить ЧМ-2022 из-за рецидива травмы

Голкипер «Милана» и французской национальной команды Майк Меньян рискует пропустить катарский чемпионат мира из-за рецидива травмы.

По данным Sky Sport Italia, вратарь вновь получил растяжение икроножных мышц во время тренировки «россонери» перед игрой чемпионата против «Монцы», к которой игрок должен был восстановиться. Точные сроки отсутствия Меньяна станут известны позже.

Отметим, что это уже второй игрок действующих чемпионов мира, который рискует не поехать в Катар. Ранее «трёхцветные» лишились Н’Голо Канте. Хавбек «Челси» пропустит четыре месяца и гарантированно не поедет на предстоящий мундиаль.

