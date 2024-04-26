«Интер» готов поспорить с «Миланом» за нападающего

«Интер» рассматривает возможность трансфера нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее.

22-летний игрок считается одной из главных целей «Милана» – «россонери» обозначили нидерландца в качестве замены Оливье Жиру, решившему перебраться в МЛС. Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, на Зиркзее также всерьёз претендует «Интер». Боссы «нерадзурри» считают, что форвард сможет конкурировать с Лаутаро Мартинесом и Маркусом Тюрамом, а также способен заменить одного из них на постоянной основе в случае продажи.

Джошуа Зиркзее стал автором 11 забитых мячей и пяти голевых передач в 31 матче нынешнего розыгрыша Серии А. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды «Болоньи» в 40 млн евро.