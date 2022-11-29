Жиру: «Анри звонит мне каждый раз, когда я забиваю»

На этом катарском чемпионате мира Оливье Жиру нагнал по количеству голов за сборную Франции Тьерри Анри, у обоих по 51 мячу, и, скорее всего, Оливье перекроет этот рекорд. Но Анри, по его словам, совсем не в обиде - Жиру заверил, что Тьерри звонит ему каждый раз, когда Оливье забивает за сборную или за клуб

- Я не забил Дании, так что наберемся терпения. Тьерри, надо заметить, каждый раз присылает мне сообщения или звонит, когда я забиваю за сборную или за «Милан». Мне всегда приятно, когда он делает это, - цитирует Жиру pianetamilan.it.

В своем последнем матче в групповом раунде Франция сыграет со сборной Туниса.