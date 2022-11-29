Луис Энрике назвал две сборные, игра которых впечатлила его на ЧМ-2022

Наставник сборной Испании Луис Энрике высоко оценивает уровень игры бразильцев и французов.

«Для меня очевидно, что прямо сейчас Бразилия и Франция выглядят фаворитами чемпионата мира, – рассказывает Энрике, отвечая на вопросы зрителей во время онлайн-трансляции. – Они выиграли оба стартовых матча – вот и всё. Однако нам никто не страшен, не так давно мы противостояли той же сборной Франции. Сейчас наша задача – успешно преодолеть групповой этап», – заявил главный тренер испанцев.

Сборные Бразилии и Франции досрочно вышли в плей-офф, набрав по шесть очков. Того же добилась и Португалия, одолевшая Уругвай в вечернем матче понедельника.