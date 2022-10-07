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Люка Эрнандес рискует пропустить ЧМ-2022

07 Октября 2022 • 23:58 Комментировать
Тунис
...
Франция
1 14.00 X 5.60 2 1.25
30.11 18:00

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес рискует пропустить предстоящий чемпионат мира из-за травмы.

По информации Sport1, французский футболист может выбыть из обоймы коллектива Юлиана Нагельсманна до середины ноября. Отметим, что изначально диагноз повреждения чемпиона мира – 2018 предполагал восстановление в течение 4–6 недель.

Эрнандес получил травму в поединке второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Барселоны», который «Бавария» выиграла со счётом 2:0. У универсального защитника был обнаружен разрыв приводящей мышцы.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Франции Люка Эрнандес
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