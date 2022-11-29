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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дешам подтвердил, что Бензема уже точно не сыграет на чемпионате мира

29 Ноября 2022 • 12:51 Комментировать
Тунис
...
Франция
1 7.40 X 4.10 2 1.50
30.11 18:00

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что нападающий Карим Бензема уже точно не сыграет на чемпионате мира в Катаре. Напомним, форвард мадридского «Реала» получил травму ещё перед стартом турнира в тренировочном лагере «синих».

«Сыграет ли Бензема на этом чемпионате мира? Я так не думаю. Мы уже говорили с Каримом, когда он покидал расположение сборной», – сказал Дешам на пресс-конференции перед матчем с Тунисом.

Напомним, Бензема в нынешнем сезоне пропустил много матчей из-за травм. Перед началом чемпионата мира нападающий не смог помочь мадридскому «Реалу» в нескольких поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции Дидье Дешам
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