Дешам подтвердил, что Бензема уже точно не сыграет на чемпионате мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что нападающий Карим Бензема уже точно не сыграет на чемпионате мира в Катаре. Напомним, форвард мадридского «Реала» получил травму ещё перед стартом турнира в тренировочном лагере «синих».

«Сыграет ли Бензема на этом чемпионате мира? Я так не думаю. Мы уже говорили с Каримом, когда он покидал расположение сборной», – сказал Дешам на пресс-конференции перед матчем с Тунисом.

Напомним, Бензема в нынешнем сезоне пропустил много матчей из-за травм. Перед началом чемпионата мира нападающий не смог помочь мадридскому «Реалу» в нескольких поединках.