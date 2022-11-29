Тчуамени: «Я не считаю себя лидером сборной»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени рассказал, что не считает себя лидером «трёхцветных».

«Я не считаю себя лидером сборной. Что это значит? Я за всю карьеру провёл всего 16 международных матчей. Я просто пытаюсь накопить как можно больше опыта. Появляется новое поколение. Я не думаю, что я лидер, но у меня есть определенная роль в команде», - цитирует его Football Espana.

Сборная Франции стала первой командой на мундиале в Катаре, которая вышла в плей-офф. Действующие чемпионы мира одержали две победы – над сборной Австралии (4:1) и над сборной Дании (2:1). Тчуамени вышел в центре полузащиты французов в обоих матчах.