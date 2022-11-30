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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Франции сенсационно проиграла Тунису

30 Ноября 2022 • 20:00 Комментировать (12)
Тунис
1:0
Франция
окончен

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Франция и Тунис.

Протокол игры  
Тунис1:0Франция
(1:0) Хазри Вахби58'  
   
Дамен АйменМерия ЯссинГандри НадерТальби МонтассарКешрида Ваджди  28'Маалул АлиСхири ЭльесЛайдуни АиссаСлимане Анис 83' (Абди Али ( 83') Бен-Ромдане Мохамед Али 74' (Шалали Гилан ( 74') Хазри Вахби 60' (Жебали Иссам ( 60')
Запасные: Бронн ДиланМежбри ХаннибалХассан МоуэзСасси ФержаниМатлути АйменХенисси Таха ЯссинБен-Саид БеширМ'Сакни ЮссефДрэгер МохамедСлити НаимИфа БилельЖазири Сейфеддин
Манданда СтивДисаси АксельВаран Рафаэль 63' (Рабио Адриен ( 63') Конате ИбраимаКамавинга ЭдуардоФофана Юссуф 73' (Гризманн Антуан ( 73') Тчуамени ОрельенВерету Жордан 63' (Салиба Вильям ( 63') Гендузи Маттео 79' (Дембеле Усман ( 79') Коман Кингсли 63' (Мбаппе Килиан ( 63') Коло-Муани Рандаль
Запасные: Упамекано ДайоКунде ЖюльТюрам МаркусПавар БенжаменАреола АльфонсЖиру ОливьеЭрнандес ТеоЛьорис Уго
30 ноября. Стадион "Эдьюкейшн-Сити Стадиум".

 

Сборная Франции первой из всех участников чемпионата мира обеспечила себе участие в плей-офф, заодно сломав неудачную серию действующих обладателей трофея. Обычно они не выходили из группы на следующем мундиале. Но Франция уже точно в деле и даже поражение от Туниса на 99% оставляло «трёхцветных» на первом месте в группе. То есть, Дидье Дешам мог дать волю ротации.

Именно этим тренер и занялся. В старте появились Манданда, Дисаси, Камавинга, Конате, Верету, Гендузи, Коман и Коло Муани. Совсем новый облик получила сборная Франции. А сборная Туниса этим воспользовалась и быстро счёт открыла. Команда Джалила Кадри уже на восьмой минуте заработала стандартное положение на левом фланге: Вахби Хазри выполнил отличный навес, а Надер Гандри в одно касание вколотил мяч в сетку. Начали было праздновать тунисцы, но боковой арбитр «зажёг» офсайд.

Очень активно действовала сборная Туниса на старте, однако запала хватило минут на 20. Далее уже слово взял экспериментальный состав сборной Франции. Коман заработал пару угловых, Коло Муани напрягал защитников. А первый момент упусти как раз Кинглси. Юссуф Фофана протащил мяч вперёд через центральную зону и выдал шикарнейший пас в штрафную. Коман под острым углом вышел на голкипера, пальнул в ближний, но в створ не попал.

Сборная Франции так и не пробила в створ ворот за первый тайм, а владение мячом от Туниса становилось более стерильным. В этой (довольно скучной атмосфере) матч докатился до часа игрового времени, когда случился гол. Эльес Схири в центральном круге выцарапал мяч у Юссуфа Фофана и сыграл на Аиссу Лайдуни, тот сразу выдал пас на своего капитана, а Вахби Хазри вошёл в штрафную площадь и аккуратным ударом закатил мяч в дальний нижний угол – 1:0.

И почти тут же Хазри – самого активного игрока сборной Туниса заменили. А Дешам наоборот бросил в бой лучшие атакующие силы: Мбаппе, Гризманн и Дембеле постепенно появились на замену, но ничего изменить не смогли. Большое количество замен, столкновений и других остановок окончательно разорвали темп матча. Французы долго не могли придумать стоящего ответа, понадобились почти все дополнительные минуты.

И вот, уже по традиции этого чемпионата мира, переиграли команды 8 минут, когда Антуан Гризманн воспользовался скидкой Коло Муани и в касание вонзил мяч в сетку, правда, после просмотра видеоповтора взятие ворот было отменено. А в параллельном матче Австралия неожиданно разобралась с Данией и в плей-офф составила компанию Франции, Тунис отправляется домой.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Туниса
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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
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Роман Мамедов
30 Ноября 2022 в 20:29
ой блин по закону статы я польше не завидую)))))))
HG2017
30 Ноября 2022 в 20:40
Польша едет домой сегодня.
Alex1972
30 Ноября 2022 в 20:09
Французы с Дешамом где-нибудь да наложат... Хе..
wertygaz
30 Ноября 2022 в 20:07
Вообще-то гол Гризмана не засчитали… в итоге Тунис победил… поправьте статью где пишите итог 1:1 и Тунис без побед…
wertygaz
30 Ноября 2022 в 20:08
О уже поправили… поспешили, но исправились….
ARTUR
30 Ноября 2022 в 20:03
если бы Франция не потеряла рад ключевых игроков я бы сказал что это чемпионы .
NOBODY
30 Ноября 2022 в 20:11
ну Артур у них вообще и так игроков на 2 состава, там в начале матча пишут типа, Франция играет 2 составом - ага, фамилию прочел и охренел - всем бы такой состав, а у них он только 2 ))
ilinoize
30 Ноября 2022 в 20:33
Артуру этого не понять
HG2017
30 Ноября 2022 в 20:42
А от какой фамилии особенно охренел интересно?
NOBODY
30 Ноября 2022 в 20:44
ой, не придирайся - бОльшая часть второго состава так называемого очень известна и сильна..
HG2017
30 Ноября 2022 в 20:42
кокаколо муани или верету?
HG2017
30 Ноября 2022 в 20:44
Так то у них и в основе только донателло да жиру норм тащеры.. если объективно.
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