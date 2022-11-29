Дешам: «Камавинга может сыграть как левого, так и центрального защитника»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о том, насколько универсальным является полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга. По словам наставника, центральный хавбек способен отыграть ещё на двух других позициях.

«Если посмотреть на его карьеру, можно узнать, что он выступал на позиции левого защитника. Также он способен сыграть и в центре обороны», – заявил Дешам на пресс-конференции.

Напомним, в ближайшем матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с Тунисом, Дешам хочет выпустить Камавингу на позиции левого защитника. Ранее в этом амплуа играл Люка Эрнандес, который ранее получил травму.