Хазри - первый африканский игрок, забивший в трёх своих матчах чемпионата мира кряду

Уже все гарантировавшая себе сборная Франции встречается в третьем туре группового раунда чемпионата мира с Тунисом, и первый тайм чемпионы мира провели откровенно спустя рукава. Вдобавок, во второй половине встречи сборная Туниса еще и открыла счет, мяч провел Вахби Хазри.

Как оказалось, он стал первым африканским игроком, который забил в трех своих матчах подряд на чемпионате мира. Хазри забивал в двух матчах на прошлом чемпионате мира, против Бельгии и Панамы, и сейчас, появившись в игре против чемпионов мира, забил снова.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Туниса в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.