Камавинга: «Не хочу всю жизнь быть запасным»

Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга намекнул, что его не устраивает роль запасного. Напомним, хавбек не выступает в стартовом составе ни в клубе, ни в сборной.

«Я не хочу всю жизнь быть запасным и исполнять роль «джокера», – заявил Камавинга на пресс-конференции.

Напомним, Эдуардо выступает за мадридский «Реал» с лета 2021 года, когда перешёл из французского «Ренна». В сегодняшнем матче за сборную Франции против Туниса футболист может сыграть на позиции левого защитника. Главный тренер Дидье Дешам считает, что Камавинга достойно сможет заменить травмированного Люка Эрнандеса.